Ung stregspiller er sidste Aalborg-tilgang

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har ovenpå den seneste sæson sagt farvel til en håndfuld spillere. En af dem er stregspilleren Simon Hald, der skifter til Flensburg-Handewitt.

Det ser dog ud til, at aalborgenserne har fundet en mand til at fylde lidt på stregen efter tabet af profilen. NORDJYSKE erfarer nemlig, at Aalborg Håndbold henter stregspilleren Knud Ronau fra Nordsjælland Håndbold.

Den 20-årige er 205 centimeter høj. Dermed kommer der højdemæssigt en fuldgod erstatning ind for Simon Hald, der måler de 203 centimeter.

Knud Ronau kan bidrage med ungdomslandskampe på CV’et, hvorimod 24-årige Hald har flere kampe for herrelandsholdet bag sig.

Tilgangen af den 20-årige stregspiller vil direktøren for Aalborg Håndbold hverken be- eller afkræfte.

- Vi har tidligere sagt, at vi kigger efter en ny spiller, og vi præsenterer en ny mand inden for kort tid. Men jeg kan ikke sige, om det er ham, siger Jan Larsen.

På trods af tabet af Simon Hald er han positivt stemt over for arbejdet på klubbens streg i den kommende sæson.

- Vi ville jo gerne beholde Simon, men vi har i forvejen to spillere, der har leveret godt, som vi har masser af forventninger til, siger Jan Larsen og henviser til René Antonsen og Magnus Saugstrup.

- De har dannet en god gruppe med Simon på den position, og de kommer til at klare det godt derinde den kommende sæson. Måske med en spiller mere derinde, tilføjer direktør Jan Larsen.

Knud Ronau slog så småt igennem i 888ligaen i foråret, da han scorede 10 mål for Nordsjælland i ligaregi.