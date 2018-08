Ung surfer fra Klitmøller kan vinde VM

KLITMØLLER: Det er normalt standup-paddlerne Casper Steinfath og Christian Polarbear Andersen, der stjæler overskrifterne, når Klitmøller surferne gør en god figur ude i verden. Men nu blander U13 Junior surferen Tobias Bjørnaa sig i verdenseliten.

Han forsvarer de kommende dage ved PWA World Cup 2018 i El Medano på Tenerife sin topplacering, hvor tredje og afgørende runde skal afgøre, hvor VM guldet i Junior U13 klassen skal placeres.

- Det går rigtig godt. Tobias vandt mandag første afdeling af tre her i Tenerife. Vi forventer at der sejles tirsdag - de lover virkelig stærk vind, lyder det fra Tobias’ far, Mads Bjørnaa Nielsen, fra Tenerife.

Tobias Bjørnaa vandt tidligere på året de første to runder - dels i den sydspanske by Almerimare i januar og senest ved anden runde, der blev afviklet i Pozo izquierdo i Gran Canaria.

Vinder Tobias Bjørnaa de kommende dages konkurrence på Tenerife, får Surfklubben NASA i Klitmøller endnu en verdensmester.

I alt dyster der på Tenerife 48 mænd, 32 kvinder og juniorer i U 20 og U 17.

Konkurrencerne på Tenerife fortsætter indtil 11. august.