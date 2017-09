Ung thybo til VM i Japan

VORUPØR: 17-årige Marius Aagesen Goth skal som den eneste repræsentere de danske farver ved Junior World Surfing Games i Japan.

Verdensmesterskaberne finder sted fra 17. september til 2. oktober i den japanske by Hyuga. Og Marius Aagesen Goth, der er andetårs studerende på HF-Cold Hawaii i glæder sig til udfordringen.

- Det, jeg endnu mangler, er at finde nogle lokale sponsorer. Det koster mig nemlig ca. 23.000 kroner at komme til VM. I øjeblikket mangler jeg endnu 18.000 kroner. Pengene dækker transporten og ophold for mig og min storebror Thomas, der kommer med som coach og fotograf, fortæller den 17-årige, der sidste år kom i top 20 blandt 150 deltagere ved EM.

- I modsætning til EM skal jeg ved VM dyste mod unge surfere fra Hawaii og Australien. Og de er en hel klasse for sig, fortæller den unge bølgesurfer.

Marius Aagesen Goth bor i dag i Klitmøller. men han har et særligt forhold til Vorupør.

- Det er her, at jeg har lært det hele, siger han.