Ungarn slår Island og sender Danmark ud af EM

HÅNDBOLD:De danske håndboldherrer er færdige ved EM.

Island tabte 18-24 til Ungarn, og med det islandske nederlag er Danmark færdig i turneringen allerede efter det indledende gruppespil.

Flere tusinde danske håndboldfans havde taget plads sammen med de godt 1000 islandske fans for at bakke Island op. Men det hjalp ikke.

Danmark er ude, allerede inden at holdet senere onsdag aften skal møde Rusland. Den kamp går i gang klokken 20.30.

Island var allerede klar til mellemrunden inden onsdagens kamp mod Ungarn, men islændingene kunne med en sejr over Ungarn have taget to point med videre til den fase af turneringen.

Af samme grund havde Island på forhånd varslet, at kampen mod Ungarn var yderst vigtig.

Det kunne man dog ikke se fra kampens start, hvor Ungarn kom blæsende og foran 3-0.

Den ungarske keeper Roland Mikler snuppede samtlige islandske forsøg i de første minutter af kampen.

Det var en tidlig forskrækkelse for Island og ikke mindst Danmark.

Men den rutinerede islandske fløj Gudjon Valur Sigurdsson svarede igen med to scoringer og reducerede til 2-3, inden Alex Petersson efter ti minutter sørgede for kontakt ved 3-3.

Island dominerede i denne periode og scorede seks ubesvarede mål til 6-3-føring. Ungarns scoringspause varede i hele ti minutter.

Fem minutter før pausen bragte Petersson foran med hele 11-6, og det blev også 12-7 kort efter.

Ungarn kæmpede sig dog ind i opgøret igen og holdt spændingen nogenlunde intakt ved at reducere til 9-12 inden pausen.

Ungarn havde stor fysisk styrke og en håndfuld spillere med en kampvægt på 100 kilo eller mere.

Især den 204 centimeter og 104 kilo tunge ungarske stregspiller Bence Bánhidi var med til at få Ungarn helt tilbage i opgøret med mål på samlebånd.

Ungarn udlignede til 15-15 og senere 17-17, og Island havde svært ved at følge med.

Tre hurtige scoringer sørgede for ungarsk føring på 20-17. Danskerne, som var ankommet til hallen, hang for alvor i tovene.

Gudmundur Gudmundsson, Islands landstræner, tog sig til hovedet og forsøgte med flere timeouts at vende slagets gang.

Det lykkedes ikke.

Island, som ellers havde vundet de to foregående kampe over Danmark og Rusland, hang hele tiden efter. Og Ungarn blev ved med at trække fra og kom også foran 24-18.

Island er trods nederlaget fortsat videre. Men Danmark kan ikke længere avancere fra gruppespillet.

Med sejren over Island er Ungarn videre til mellemrunden med to point.

/ritzau/