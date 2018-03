Unge amerikanere over hele USA kræver stramning af våbenlov

Tusindvis af amerikanske skoleelever og studerende har onsdag forladt deres klasselokaler for en stund for at protestere mod landets liberale våbenlov.

Protesterne, der strækker sig fra østkysten til vestkysten, er en reaktion på det seneste blodige skoleskyderi i Florida, hvor en ung mand skød og dræbte 17 elever og ansatte.

I New York er en flok unge samlet foran Trump International Hotel med en direkte henvendelse til den stærke våbenorganisationen National Rifle Organisation (NRA), som kæmper for en liberal våbenlov.

- Hej hej NRA, hvor mange har I dræbt i dag, råber de ifølge ABC News, som bringer en video fra stedet.

Demonstrationen var sat til at vare 17 minutter for at mindes de 17 mennesker, som blev dræbt i Florida 14. februar. Men mange steder har de unge forlænget protesterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nogle undervisningsinstitutioner har givet eleverne fri til at demonstrere. Andre steder er de unge blevet advaret mod at pjække. Mange har trodset disse advarsler.

- Tanker og bønner er ikke nok, hedder det på en banner under en demonstration i New York.

Klokken 10 om formiddagen satte hundredvis af unge sig i stilhed på fortovet i storbyen.

Præsident Donald Trumps svar på skoleskyderiet i Florida har været, at man i stedet for at forbyde våben skal bevæbne en lærer på skolerne. Denne lærer skal så undervises i at skyde og forsvare skolen mod angreb.

Det betragtes af mange unge som et dårligt svar på problemet med skoleskyderier.

Foran Det Hvide Hus i Washington er flere hundrede samlet for at protestere mod den liberale våbenlov i USA.

- Vi føler os ikke længere trygge på skolerne, siger 15-årige Sarah Chatfield, som kommer fra delstaten Maryland, der grænser op til Washington D.C.

Der er også en flok unge, som marcherer mod kongresbygningen Capitol Hill, mens de råber, at "NRA skal forsvinde".

/ritzau/