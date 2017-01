AALESTRUP: Klokken 23.34 lørdag hastede Nordjyllands Politi til Aalestrup, fordi der var blevet ringet 112 og anmeldt, at der var indbrud på Aalestrup Realskole i Borgergade.

- Vi sendte en patrulje afsted, og da den kom frem, var der flere knallertkørere, der stak af fra stedet, fortæller vagtchef Mogens Hougesen.

Det lykkedes politiet at få standset den ene knallertkører, som er en 17-årig dreng fra lokalområdet.

- Det viste sig så, at der ikke var indbrud, men at anmeldelsen kun var for at tiltrække politiet, siger Mogens Hougesen.

Han pointerer, at politiet fortsat vil prøve at få fat i de andre unge, der angiveligt var med til at indgive falsk anmeldelse.

Politiet kørte hjem til den 17-årige og hans forældre til en alvorlig samtale. Han sigtes for falsk anmeldelse og må forvente et retsligt efterspil.