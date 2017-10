Unge bestemmer selv hvor meget de drikker

HELE LANDET: De fleste unge får selv lov til at styre deres indtag af øl, shots og Bacardi Breezers i løbet af en festlig aften.

Således har blot 32 procent af forældre med børn i alderen 16 til 20 år klare aftaler med deres børn om alkohol og fester.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon for Sundhedsstyrelsen.

- Vi ved, at de unges alkoholforbrug påvirkes af, om de har talt med deres forældre om alkohol. Det betyder også noget, om de har en aftale om, hvor meget de må drikke, siger Niels Sandø, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

De seneste år har alkoholforbruget blandt unge været for nedadgående.

Det er vigtigt, at den udvikling fortsætter, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

- Det er særligt skadeligt for unge at drikke. De har en hjerne under udvikling, der er følsom over for organiske opløsningsmidler, som alkohol jo er, siger han.

Selv om det samlede forbrug er på vej nedad, har mange danske unge fortsat et drikkemønster, hvor de drikker med det formål at blive fulde.

Derfor kan det være en god idé at tage en snak med sit barn, så den unge reflekterer over, hvad der egentlig sker til fester, mener chefkonsulenten i Sundhedsstyrelsen.

- Snakken betyder ikke nødvendigvis, at de overholder aftalen 100 procent. Men den reducerer forbruget, siger Niels Sandø.

Undersøgelsen viser, at 80 procent af de unge har drukket mere end 5 genstande på samme aften inden for den seneste måned

Lægeforeningen foreslår, at vi i Danmark hæver priserne på alkohol.

- Det er alt for billigt at købe alkohol i Danmark - både slagtilbud i supermarkeder og på barer gør, at man kan købe alkohol til en pris, der især får unge mennesker til at drikke for meget, siger Andreas Rudkjøbing.

Han mener, at vi bør skæve til Skotland, hvor man har forsøgt at indføre en minimumpris per genstand på godt og vel fire kroner.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 718 unge i alderen 16 til 20 år og 1021 interviews med forældre til unge i den alder.

I uge 40 begynder Sundhedsstyrelsen årlige alkoholkampagne.

/ritzau/