Unge blev mindre nervøse for eksamen

NØRAGER: 9. årgang på Sortebakkeskolen i Nørager har igen i år haft såkaldte fordybelsesdage op til deres mundtlige prøver. Det er en hel skoledag, hvor faglæreren står klar til at hjælpe eleverne med at få styr på det sidste.

Men som noget nyt i år har Rebild Ungdomsskoles lokale afdeling, Ungecenter Syd, også oprettet et eksamensværksted, hvor eleverne har kunnet komme i ungdomsklubben om eftermiddagen eller om aftenen og få hjælp af en voksen og af hinanden.

Det har været så stor en succes, at det gentages til næste år, fortæller Rasmus Rask, centerkoordinator i Ungecenter Syd, og Helle Bæk, leder af udskolingen på Sortebakkeskolen.

- Det er tredje år, skolen kører med fordybelsesdage, hvor eleverne bliver tilbudt mindst én hel fordybelsesdag før hver mundtlig prøve. I nogle fag får de to, hvis vi synes, de mangler lidt mere, i år fik de det i idræt og naturfag, fortæller Helle Bæk.

Men i år efterspurgte eleverne lidt mere hjælp hos Rasmus Rask i Ungecenter Syd. Mange var nervøse.

Derfor lavede han en aftale med de unge om at lave et eksamensværksted, hvor de kunne komme efter behov. De unge kunne skrive inde på den dertil oprettede Facebook-gruppe, hvis de gerne ville mødes med andre elever og en voksen eksamenshjælper fra Ungecenter Syd.

De unge er kommet i eksamensværkstedet i hele juni måned, nogle meget, andre lidt. De unge har efterspurgt konkret hjælp fra den voksne i eksamensværkstedet, men har ikke mindst brugt gruppen til at løfte sig med. Forløbet har i høj grad været styret af de unge selv.

Der har været stor fokus på præsentationsteknik, og der har været arbejdet med kropssproget og stemmeføringen. Der har været konkrete opgaver, der har været løftet i gruppen, men også været mulighed for individuelle samtaler med fokus på egen præsentation og eksamen. Mange af eleverne følte sig bagefter mere sikre på sig selv, og nogle har fortalt, at de også i det hele taget fik forberedt sig bedre, end hvis de bare havde siddet alene derhjemme.

- Når man tager til eksamensværkstedet, tager man ned for at få lavet noget. Man tager ned til andre, som også kommer for at lave deres eksamen. Der er selvfølgelig også tid til sjov og spas, men kun i pauserne, lyder det fra Rasmus Bøgh Poulsen fra 9.A.

Helle Bæk fortæller, at ideen om obligatoriske fordybelsesdage er ved at brede sig frem for gamle dages "læseferie":

- Fordybelsesdagene er jo ikke noget, skolerne SKAL have. Men vi kan høre, at flere og flere skoler begynder på det. For mange unge kan det nemlig være svært at holde skruen i vandet, hvis de skal forberede sig alene derhjemme, siger hun.