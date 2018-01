Unge homo- og biseksuelle kan få gratis hpv-vaccine i år

Selv om man oftest hører om hpv-virus hos kvinder, kan virussen også overføres via seksuelt samkvem mellem mænd.

For mænd, der får en hpv-infektion, kan det i værste fald føre til analkræft. Og risikoen for at udvikle den sjældne kræftform er større hos homo- og biseksuelle mænd, end den er hos heteroseksuelle mænd.

Af den grund har Sundhedsstyrelsen besluttet at tilbyde gratis hpv-vacciner til bi- og homoseksuelle mænd i alderen 15 til 19 i løbet af 2018.

Ifølge Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, er bi- og homoseksuelle i en særlig risikogruppe, hvorfor det er vigtigt at sætte ind.

- I det store billede er der forholdsvis få, som får analkræft. Men ud af den gruppe, der får diagnosen, er en stor del af dem mænd, der elsker mænd. De har en særlig høj risiko, og derfor er det så vigtigt at nå ud til dem, siger hun til Politiken.

Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at cirka 40 mænd årligt får konstateret analkræft. For mænd, der dyrker sex med andre mænd, er risikoen for at få kræftsygdommen 30-40 gange større end hos heteroseksuelle mænd, der kun har sex med det modsatte køn.

Man har fra politisk side besluttet ikke at vaccinere alle drenge i Danmark.

Her bruger man den såkaldte flokimmunitet som argument. Når 80 procent af pigerne fra en årgang er vaccineret mod hpv-virussen, bliver den stort set udryddet for både piger og drenge, da den ikke bæres videre.

Men hpv-vaccinen er faldet i popularitet over de seneste år, hvor kun 40 procent af piger født i 2003 er fuldt vaccineret mod hpv-virussen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forholder sig over for Politiken ikke til, om drenge uanset seksuel orientering på sigt skal tilbydes hpv-vaccinen. Dog vil hun bede Sundhedsstyrelsen se på de generelle anbefalinger på området.

