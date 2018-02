Unge jøder og muslimer tildeles Finn Nørgaard-pris

På årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015, uddeler Finn Nørgaard Foreningen for tredje gang en velgørenhedspris.

I år uddeles prisen til foreningen De nye Stemmer, som er en forening af 22 unge jøder og muslimer. Foreningen, der blev etableret i sommeren 2017, forsøger at bidrage til en større forståelse mellem unge muslimer og jøder.

Medlemmerne af De nye Stemmer gennemgår et undervisnings- og træningsforløb, hvor de arbejder intensivt med fordomme og stereotyper om jøder og muslimer.

Sammen med prisen uddeles også et etårigt arbejdslegat på 50.000 kroner.

- Vi er så glade og stolte over netop Finn Nørgaard Prisen, siger Eva Bøggild, der er leder og stifter af De nye Stemmer, i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne fortsætte med at nedbryde fordomme gennem dialog og håber, at de unge med dette rygstød måske kan få åbnet endnu flere døre rundt omkring på skoler, i organisationer og på offentlige møder.

De 50.000 kroner skal gå til at få udbredt De nye Stemmers arbejde ved eksempelvis at holde oplæg og workshops for unge.

Torben Larsen, formand for Finn Nørgaard Foreningen, begrunder valget således:

- Nedbrydelse af fordomme og dialogarbejdet direkte med unge mennesker er utroligt vigtige faktorer i vort arbejde for at undgå tragedier som den, der ramte os alle i 2015, lyder det i pressemeddelelsen.

Foreningen er blevet stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein under angrebet på Krudttønden på Østerbro.

Angrebet fandt sted for tre år siden. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.

Finn Nørgaard blev 55. Dan Uzan blev 37.

/ritzau/