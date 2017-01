INDLAND: Langt færre unge bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne unge mellem 18 og 19 år er faldet med henholdsvis 60 og 62 procent fra 2001 til 2015, skriver metroxpress.

Samtidig er andelen af de 20 til 29-årige, der overtræder færdselsloven, faldet fra godt en fjerdedel til en femtedel i samme periode, viser tal fra Danmarks Statistik.

Dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik Jesper Sølund er begejstret over udviklingen.

- Specielt for de unge har der været en meget positiv udvikling de senere år, og vi kan se, at de er involveret i meget færre voldsomme ulykker sammenlignet med tidligere, siger han.

Formand for Dansk Kørerlærer-Union Rene Arnt genkender billedet af, at de unge kører bedre. Han mener, at en del af forklaringen kan ligge i en ændret holdning hos de unge i forhold til at køre bil og i adgangen til nye, billigere biler frem for "gamle udrangerede folkevogne, som vi så tidligere."

Og så peger han på, at køreskolerne er blevet bedre til at præge de unge til ansvarlig kørsel.

- På køreskolerne bliver der lagt større fokus på holdning og adfærd ude i trafikken end tidligere frem for de køretekniske færdigheder alene, siger han.

Sociolog i Det Kriminalpræventive Råd Rannvá Møller Thomsen fortæller, at de unge generelt er blevet mere lovlydige, og derfor overrasker det hende ikke, at de også klarer sig bedre i trafikken.

- Kriminalitet er risikoadfærd, og det, at de unge har mindre risikoadfærd, hænger også sammen med, hvordan de opfører sig i trafikken, og når det kommer til alkohol, stoffer og så videre.

De unge er dog stadig skyld i langt flere skader end de øvrige bilister på vejene, og derfor skal de betale mere.

Sådan lyder meldingen fra to af de største forsikringsselskaber. Over for metroxpress oplyser Tryg, at selskabet fra 2013 til 2016 har oplevet en stigning i ansvarsskader i aldersgruppen 18-23 år på 10 procent. Og når skaden sker, er der tale om en dyr en af slagsen, da gennemsnitsskaden ifølge Tryg er dobbelt så høj hos de unge sammenlignet med den øvrige befolkning.

Ifølge Topdanmark viser tal, som metroxpress har set, at mere end hver tiende af de 18- til 20-årige forsikringstagere laver en skade i løbet af et forsikringsår.

- Den højere præmie for unge skyldes hovedsageligt, at antallet af skader er omkring dobbelt så højt for de 18- til 20-årige, vi har som kunder, som for de 30 til 39-årige. Og de udgifter, vi har til personskader forårsaget af de yngste bilister, er mere end dobbelt så store sammenlignet med de 30- til 39-årige, siger kommunikationschef Jens Langergaard.