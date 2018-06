Unge med alkoholaftaler drikker mindre end jævnaldrende

Hvis unge i Danmark skal drikke mindre alkohol, spiller forældrene en afgørende rolle.

I hvert fald viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, at hvis forældre laver aftaler med de unge om alkoholindtag, begrænser de unge mængden af våde varer med procenter i.

Det er ikke alle unge, som kan finde ud af at sætte en grænse selv, og derfor kan det hjælpe at tage en dialog om det, mener Peter Dalum, der er projektchef i alkoholkampagnen "Fuld af liv", som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag.

- Når man begynder at drikke og gå i byen, har man ikke lært det før. Nogle kan styre det, og nogle kan ikke. Vi kan se, at de unge, der har en dialog med deres forældre om det, de drikker mindre.

75 procent af de 15 til 20-årige unge, der bor hjemme, har talt med deres forældre om alkohol, viser undersøgelsen. 29 procent har aftaler med forældrene om alkohol.

Aftaler kan handle om, hvor meget de unge må drikke, hvornår de skal være hjemme, eller at de skal ringe, hvis de eller deres venner bliver dårlige eller kommer i andre problemer.

Undersøgelsen er en del af en større rapport. Den er baseret på svar fra 437 unge, der dels er hjemmeboende og dels er 15-20 år.

Det er godt, at snakken foregår i mange danske hjem, mener Peter Dalum. Han pointerer dog, at den sidste fjerdedel også bør tage snakken, og at der gerne skal være faste aftaler.

- Forældre skal på banen. Nogle tror, at barnet ikke lytter, eller at det ikke gør en forskel. Det er simpelthen ikke rigtigt. Barnet lytter rent faktisk til det, og det gør en forskel, hvad man siger.

I undersøgelsen fremgår det, at 63 procent af de unge følger aftalerne, som de indgår med forældrene om alkohol.

- Det handler ikke om, at man ikke stoler på sit barn. Det handler om at have en god dialog om, hvor meget man skal drikke, siger han.

15 procent af de unge, der taler med forældrene om alkohol, synes dårligt om, at de blander sig.

Ifølge Peter Dalum kan man godt snakke med sine børn om gode alkoholvaner, allerede inden børnene fylder 15 år.

Han ser det som en vigtig pointe, at samtalerne skal begynde tidligt og vare ved, også efter at barnet er begyndt på en ungdomsuddannelse.

/ritzau/