NORDJYLLAND: Tre nordjyske hold fejede al modstand af banen, da der torsdag var National Entreprenørskabsmesse i Odense. Her dystede elever fra hele landet om at have den mest gennemførte iværksætteridé, og det blev til stor nordjysk triumf.

575 elever fra ungdomsuddannelser i hele Danmark var samlet til messen, hvor de præsenterede deres ideer for erfarne erhvervsfolk og dystede på blandt andet produktudvikling, markedsføring og økonomi.

Tendenser som bæredygtighed og miljøbevidsthed gik igen blandt mange af de unges præsentationer - også hos vinderne.

Tre nordjyske vindere

Der blev dystet i to konkurrencer: BizzMart og Expo. Vinderne af BizzMart blev teamet Norden fra EUC Nord, som har designet bæredygtige designmøbler af lokale naturmaterialer og uden brug af animalske produkter, så stolene også kan bruges af veganere.

- Det er så fedt, og vi havde slet ikke turde drømme om, at vi nu skal ud og konkurrere mod andre fra Europa. Det er lige pludselig meget virkeligt. Og nu har vi også fået produceret en rigtig stol og ikke bare en prototype. Vi har haft lyst til det her, siden vi var små, så det her er virkelig en drøm for os, lød det fra gruppen.

Andenpladsen i BizzMart-konkurrencen gik til teamet Earth fra EUC Nordvest, der vil lave 3D-printede møbler ud af plasticaffald - blandt andet alt det plastic, som flyder og forurener i havene.

- Vi tror rigtig meget selv på ideen, men vi har også været i konkurrence i dag med de bedste fra hele landet, og det er svært at vide, hvad man er oppe imod. Vi er rigtig glade, og nu skal vi bare arbejde videre med ideen og forbedre os, sagde teamet efter præmieoverrækkelsen.

Tredjepladsen gik også til et nordjysk hold. Det blev teamet Dunseriet fra EUC Nordvest, der har lavet et madkoncept baseret på street food-versioner af frikadeller, og de unge har allerede langet de første menuer over disken.

Norden fra EUC Nord skal til Riga i begyndelsen af april til den europæiske finale JA Marketplace, hvor de skal konkurrere mod de bedste fra hele Europa.