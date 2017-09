Unge ønsker en røgfri fremtid

HELE LANDET: Ni ud af 10 unge mellem 14 og 19 år vil have, at man skal arbejde for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Det kan overraske, når cigaretter er en del af det sociale liv i mange ungdomsmiljøer, og op mod halvdelen af eleverne på ungdomsuddannelserne ryger hver dag eller en gang imellem.

- Det er et kraftigt signal om, at de unge ønsker handling. Selv de unge, der ryger, ønsker ikke, at andre børn og unge skal tænde den første cigaret. Derfor er det vigtigt, at alle vi voksne gør en indsats for at skabe nogle rammer og en kultur, hvor ingen børn og unge ryger, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Unge ønsker mere lovgivning

Undersøgelsen viser også, at et flertal af unge bakker op om flere regler for rygning. Næsten syv ud af 10 mener, at prisen på cigaretter skal op. Står det til de unge, skal færre steder sælge tobak og cigaretterne gemmes væk under disken i stedet for at stå frit fremme på butikkernes hylder. Samtidig foretrækker godt halvdelen, at udendørs rygning på caféer og restauranter bliver forbudt.

- Unge, der ryger, fylder godt op i medierne og i gadebilledet. Men vi glemmer nogle gange, at de fleste unge har valgt at sige nej til tobak. Jeg møder ofte unge, der ikke forstår, at så mange af deres kammerater ryger, og at vi voksne bare accepterer det. Denne her undersøgelse viser tydeligt, at unge ønsker, at vi tager ansvar og ændrer reglerne for rygning, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobak i Kræftens Bekæmpelse.

De unge er endda mere villige til at stramme rygelovgivningen end voksne. Ifølge tal fra TrygFonden og Mandag Morgens rapport ’Mellem Broccoli og Bajere’ fra 2017 er seks ud af 10 voksne danskere villige til at sætte afgifterne på tobak op og lidt under halvdelen vil opbevare cigaretterne, så de ikke er synlige for kunderne i butikkerne.