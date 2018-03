Unge piger udsættes oftest for tvang i psykiatrien

Fastspændt, tvangsmadet med sonde eller tvunget til at tage medicin.

Når børn og unge i psykiatrien udsættes for tvang, er det oftest 15-17-årige piger med selvskadende adfærd, der er patienterne.

Det viser en undersøgelse foretaget i januar og februar, som Region Syddanmark har stået i spidsen for. Resultaterne er baseret på informationer fra 2017 fra 96 tvangsindlæggelser og 98 indlæggelser, hvor der har været brugt tvang.

Tvang dækker over blandt andet bæltefiksering, tvangsmedicinering, tilbageholdelser og tvangsernæring.

Over halvdelen af de unge, som udsættes for tvang, har været indlagt før, eller er kendt i psykiatrien.

Derfor skal der en ekstra indsats til mellem kommuner og den psykiatriske indsats i regionerne, mener Charlotte Fischer (R), formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

- En del af problemet skyldes, at pigerne når at blive så dårlige, at de skal ind på vores afdelinger og måske endda bæltefikseres eller tvangsmedicineres. Det skal ikke nå derud.

- Regionernes ekspertise om psykiatri og psykisk sygdom skal bringes i spil i kommunerne, så vi ikke taber de unge, siger Charlotte Fischer.

Det skal blandt andet ske, ved at regionernes psykiatere hjælper til i kommunerne, så de unge ikke ender i systemet igen.

Men de unge patienter hører slet ikke under kommunerne, mener Steen Andersen, der er generalsekretær i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

- Hvis man er så syg, at der er behov for tvang, så er man ikke i en kommune. Så er man i regionernes psykiatriske regi.

- Det er regionerne, der står med ansvaret, siger Steen Andersen.

Ifølge ham har nogle behandlingssteder en kultur om at gribe til tvang, som kan bunde i, at personalet mangler uddannelse i andre behandlingsmetoder.

Tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at andelen af børn og unge, der udsættes for tvang, steg fra 16,6 procent i 2011 til 22,5 procent i 2016.

Tallene dækker over tvangsmedicinering, fastholdelse og fiksering med rem eller bælte.

/ritzau/