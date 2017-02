AALBORG: I Metal Ligaens uigenkaldeligt sidste grundspilskamp lykkes det endelig for Aalborg Pirates at vinde en hjemmekamp mod ærkerivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

Bjarke Møller blev matchvinder for grundspilsvinderne, da han kort inde i anden periode sendte et trækskud fra kort hold op i det ene målhjørne til 1-0 - helt uden chance for Thomas Lilie i frederikshavnernes mål. Resultatet slog endegyldigt fast, at White Hawks slutter grundspillet på tredjepladsen - efter Aalborg og Odense.

På hjemmebane i Gigantium Isarena, hvor 4127 tilskuere var mødt frem, stillede aalborgenserne ellers op uden en håndfuld profiler. Blandt dem landsholdsforwarden Julian Jakobsen og målmandsstjernen Roman Quemener. Men til lejligheden valgte Aalborg Pirates’ reservemålmand Jesper Wulff Pedersen at stå en drømmekamp og holde sit bur rent.

White Hawks-spillerne havde ellers et overtag gennem det meste af kampen, men de hjalp rivalernes keeper ret godt på vej med en stribe uskarpe afslutninger. Flere gange forsømte de sågar at få afsluttet i helt oplagte positioner. Marcus Olsson og Tyler Mosienko var to af de største syndere.

I starten af tredje periode stod stolpen i vejen for en Pirates-scoring til 2-0 på Jeppe Jul Korsgaards afslutning, men siden overtog Frederikshavn igen styringen. Nu var Jesper Wulff Pedersen dog blevet spillet så varm i hjemmeholdets mål, at han tog det hele - også de yderlige afslutninger - og pucken dansede hver eneste gang hans vej på målstregen.

I kampens sidste to minutter var Frederikshavn White Hawks i overtal og fik dermed alle tiders chance for at udligne. Målmand Jesper Wulff Pedersen var skyld i udvisningen, men han betalte tilbage med et par nye mirakler i et konstant pres fra høgene.

Senere tirsdag aften vælger holdene modstandere i kvartfinalerne. Aalborg Pirates er førstevælger.