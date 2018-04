Unge spillere giver succes

ISHOCKEY: Vi skal ikke mere end to sæsoner tilbage for at finde et tidspunkt, hvor man ikke ligefrem regnede aalborgensisk ishockey for ret meget.

Dengang var Aalborg Pirates i gang med genopbygningen, og der var ikke råd til dyre udenlandske profiler. Søndag kan holdet kvalificere sig til DM-finalen med en sejr i Esbjerg.

Og det kommer netop som en følge af, at klubben dengang var tvunget til at give klubbens egne talenter masser af spilletid. I serien mod Esbjerg har spillere som Jeppe Jul Korsgaard, Tobias Ladehoff, Sebastian Brinkmann og Nicolaj Carstensen alle fået netmaskerne til at blafre.

- Der er ingen tvivl om, at vi fik meget ud af de sæsoner. Talentet udvikles jo kun, når du får chancen, og vi fik masser af spilletid, der kunne lære os en masse fremadrettet. Sidste år var Tobias en af de bærende spillere med en sæson, hvor han lavede mange point. Og jeg har så lavet min del i år. Men alle de spillere, der var med dengang, udviklede sig markant, siger Jeppe Jul Korsgaard, der har tegnet sig for fire mål og tre assists i slutspillet.

Serien har været ekstremt tæt, og to af kampene er endt i overtid med en sejr til hvert mandskab.

- Vi har hele tiden snakket om, at vi har en smule mere fart, mens de har lidt mere fysik, men det betyder jo ikke, at vi ikke må tackle igennem på dem. Vi skal frem for alt sørge for at holde os ude af straffeboksen, for de har været ekstremt effektive på powerplay. Vi har justeret vores box play løbende i serien, og i sidste kamp så det ud til, at vi havde fundet frem til noget, der virkede, for der holdt vi dem fra at score i overtal, siger han.