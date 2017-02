HELE LANDET: En ny undersøgelse blandt Mobilepays 3,3 mio. brugere viser, at 60 pct. af unge forbrugere under 30 år går uden om det Nets-ejede dankort.

Det skriver dagbladet Børsen.

I stedet foretrækker de unge i højere grad Mastercard og Visa debit- og kreditkort, som de fik stukket i hånden inden de fyldte 18 år.

Udviklingen er alvorlig for Nets. I 2015 hentede Nets 12 pct. af sit overskud fra dankortet. Ifølge Jeppe Juul-Andersen, der er direktør i Nets med ansvar for dankort, tager det tid at vende en udvikling. Dog arbejder betalingskoncernen på en digital løsning, så unge i fremtiden kan få dankort på mobilen.

- Det er et kæmpe gabende hul, som de ikke har dækket af, så det kommer ikke til at gå ret godt for dem på det område. Det er endnu et søm i ligkisten for Nets, siger Jan Damsgaard, professor på Copenhagen Business School, til dagbladet Børsen.

Han siger desuden, at den ældre generations behov for dankortet ikke findes hos de unge.

Hos Danske Bank følger man udviklingen tæt. Underdirektør i Danske Banks personal banking, Claus Bunkenborg, mener, at tendensen skyldes de unges glæde ved saldokontrol. På et debitkort kan man ikke hæve flere penge end der står på kontoen.

