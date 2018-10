Kronprins vil købe United: Aktien på klubben stiger

FODBOLD: Rygterne om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, overvejer at købe den engelske fodboldklub Manchester United, har sendt United-aktien i vejret.

Aktien var steget fem procent, da børsen i New York lukkede natten til tirsdag dansk tid.

Det var den britiske avis The Sun, der mandag skrev nyheden, der fik aktiekursen til at stige.

Ifølge avisen skal Mohammed bin Salman mødes med klubbens medejer Avram Glazer i Saudi-Arabien i næste uge.

Her vil kronprinsen ifølge avisen meddele, at han er interesseret i en saudiarabisk andel i den engelske storklub til en værdi af tre milliarder pund (godt 25 milliarder danske kroner), men at han egentlig ønsker at opkøbe hele klubben.

United har en markedsværdi på omkring 3,5 milliarder pund (knap 30 milliarder kroner).

Glazer-familien, som har ejet Manchester United siden 2005, har ikke ønsket at kommentere sagen over for The Sun.

Rent sportsligt har United ikke fået den bedste start på sæsonen. Det er kun blevet til fire sejre i de første otte kampe i Premier League, og holdet ligger aktuelt på en ottendeplads i den bedste engelske liga.

