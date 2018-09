NORDJYLLAND: Flere tusinde nye studerende tager i denne uge fat på at uddanne sig på Aalborg Universitet. Derfor holder NORDJYSKE-bussen torsdag fra kl. 11 til 14 ved AAU - nærmere bestemt ved Kroghstræde 3 i Aalborg Øst.

Her kan du møde repræsentanter for NORDJYSKE, få en kop kaffe og aflevere dit/dine bud på historier, du gerne vil have NORDJYSKE Medier til at tage op.