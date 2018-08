Uønsket stof fra træbeskyttelse er endt i grundvand

Sprøjtemidler og forurening fra industrien er ikke længere det eneste, der kan lukke vandboringer i Danmark.

Stoffet DMS, som i foråret fik forsyningsselskabet Hofor til at lukke et vandværk i Hvidovre og tage tre ud af fem vandboringer på et værk i Dragør ud af drift, viser sig ikke alene at kunne stamme fra sprøjtemidler.

Det kan også komme fra træbeskyttelse, skriver Politiken torsdag.

Hofor er i gang med at gennemgå vandværker og kildepladser med vandboringer og oplyser til Politiken, at resultaterne "tyder på en relativt omfattende forurening, i forhold til hvad vi ellers har set hos os".

Stoffet er dukket op på otte ud af fjorten vandværker.

DMS er et nedbrydningsprodukt fra to stoffer, som har været anvendt som sprøjtemidler i frugt- og bæravl, indtil de blev forbudt i henholdsvis 1983 og 2007.

Men de er også blevet brugt i træbeskyttelsesmidler mod skimmelsvamp.

Anne Scherfig Kruse, afdelingschef i Hofor, forklarer, at der er europæiske undersøgelser af stoffet, som viser, at regn kan udvaske det af træhuse og plankeværker.

- Det passer bedre med, hvor vi finder det. Vi kunne ikke få ligningen til at gå op, i forhold til hvor vi fandt det, og hvor vi vidste, at der havde været frugt- og bæravl. Vi kan se, at mange af de steder, hvor der er fund, er under bebyggelse, og at der er mange træhuse, siger hun til Politiken.

Det kan være under sommerhusområder og kolonihaver.

- Men om det er hele forklaringen, ved vi ikke. Der er også fund andre steder, hvor der ikke er mange træhuse i nærheden, siger Anne Scherfig Kruse til Politiken.

/ritzau/