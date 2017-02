DOMINIKANSKE REPUBLIK: Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin har fået stor ros for sin parodi på USA’s nye præsident, Donald Trump.

Og parodien er tilsyneladende så overbevisende, at den har snydt redaktørerne på en avis i Den Dominikanske Republik, der har brugt et billede af Alec Baldwin til at illustrere en historie om diplomatiet mellem USA og Israel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Washington Post.

Beklager fejlen

Under overskriften "Trump siger, at bosættelser i Israel ikke er befordrende for freden" er et billedet af Alec Baldwin iført en hvid paryk flankeret af billedet af Benjamin Netanyahu, Israels premierminister.

Avisen El Nacional beklager nu fejlen.

I en meddelelse på sin hjemmeside skriver avisen, at et billede af Baldwin, der imiterer Donald Trump, fejlagtigt blev brugt på avisens side 19, uden at redaktører på avisen lagde mærke til det.

Trump om parodi: Stinker

- El Nacional undskylder over for sine læsere, og alle der føler sig stødt over publiceringen, skriver avisen.

Donald Trump har tidligere udtrykt sig kritisk over for Alec Baldwins parodi, der er blevet en fast del af underholdningsprogrammet "Saturday Night Live".

Han har blandt andet sagt, at parodien "stinker".

/ritzau/