HJØRRING: Torsdag aften undrede en nabo til en villa i Hjørring sig, da der blev tændt lys i villaen, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten: Familien var nemlig på ferie, så hvem der end havde tændt lyset, havde ikke retmæssig adgang til huset.

Politiet blev derfor tilkaldt, og patruljen nåede akkurat frem, da de to formodede indbrudstyve var på vej væk i bil. Så patruljen kørte efter de to tyves bil og fik den standset på Åstrupvej, hvor én af de to blev tilbageholdt.

Den anden var stukket af fra stedet, men politiet havde dog ikke de store problemer med at finde frem til ham - han havde nemlig glemt sit kørekort i bilen.

Begge gerningsmænd blev sigtet for indbrud.