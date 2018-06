Ups: Massiv udrykning til filmoptagelse

GISTRUP: Et opkald fra en opmærksom borger sendte lørdag ved middagstid Nordjyllands Politi af sted mod Gistrup med tre patruljer godt pakket ind i skudsikre veste og andet beskyttelsesudstyr - under et besøg ved bageren i Gistrup havde anmelderen nemlig set en af de andre kunder havde stukket en pistol ind i bukserne, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi. Og mænd med pistoler stukket ned i bukserne er jo ikke ligefrem er hverdagskost i Danmark.

Politi og "pistolmand" med følge mødte hinanden ved parkeringspladsen ved Lundby Krat, hvor betjentene fik opklaret sagens sammenhæng: De i alt otte personer, der befandt sig på stedet, var i gang med at indspille en musikvideo, der skulle bruges pistoler og falske politiskilte til. Der var bare ét problem: Producenterne havde glemt at ringe til politiet og fortælle, at de var i gang, og under alle omstændigheder havde de ikke tilladelse til at bevæge sig rundt i det offentlige rum med pistoler stukket ned i bukserne og ligne en rigtig bandit.

Og det var ikke verdens bedste idé, kunne deltagerne godt se i bagklogskabens klare lys.

- Vi er kede af det, siger Jacob fra AA Music fra Aalborg, der står bag den video med Double-J, der blev årsag til postyret.

- Det der sker er, at vi har været inde i byen og filme, og så skal vi så ud i skoven ved Lundby Krat og optage noget mere, og på vej derud tager vi et pitstop ved bageren. Foran bageren er der så en af skuespillerne, der spiller politimand, der stadig har sine rekvisitter på. Han stiger ud af bilen og står og snakker med os andre, mens vi er inde ved bageren, og det er så beklageligt. Der er en, der bliver opmærksom på det, og ringer efter politiet, og da vi så kommer ud i skoven, så er politiet der og beder os om at lægge os ned.

- Vi har søgt alle de tilladelser, vi skal bruge til at filme ved bygninger og på veje, men vi havde så glemt at fortælle politiet, at vi også skulle ud i skoven. Men når vi er i gang med at filme, så står vi med lys og skærme, så ingen er i tvivl om, at det er en filmoptagelse.

- Men der sker så lige det ved bageren - det var et dumt øjeblik af os. Vi skulle lige have husket at sige til ham, at han lige skulle tage de rekvisitter af, siger instruktøren.

Efter sagens rette sammenhæng var blevet afklaret, tog politiet nogle af filmrekvisitterne med, men holdet bag videoen fik lov til at gøre deres optagelser færdige - og det kunne de gøre, selv om de manglede lidt af udstyret.