HELE LANDET: Tyrkiet har i flere år været den mest populære vinterdestination for landets bedste fodboldklubber, men sådan er det ikke i år.

Bombeeksplosioner i flere storbyer og politisk uro er blandt årsagerne til, at en lang række superligaklubber nu tager en pause fra Tyrkiet og forbereder sig andre steder i Europa til forårets kampe.

For Sønderjyskes vedkommende er det udelukkende uroen i Tyrkiet, der har fået klubben til at søge mod Spanien.

- Havde der ikke været uroligheder, så var vi der. Det er ene og alene uroligheder, der har fået os til at vælge det fra, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Når spillerne og alle omkring holdet tænker; "hold da op - der sker det ene, andet og tredje i det land, hvor vi skal hen på træningslejr", så bliver det jo en del af vores vurdering.

- Vi kan sagtens komme tilbage til Tyrkiet en anden gang. Niveauet er højt, og vi får meget for pengene, så det har ikke noget med stedet at gøre, men mere at landet er ramt af nogle ærgerlige tilstande, siger sportschefen.

Prøver noget nyt

Hos Viborg er meldingen fra direktør Morten Jensen den samme. Bundklubben havde planlagt at rejse til Tyrkiet, men i øjeblikket arbejder man på en tur til Spanien.

OB og Esbjerg har også brudt med de senere års tradition med en træningslejr i Tyrkiet. Her spiller uroen også en rolle, men klubberne har samtidig lyst til at prøve noget nyt.

- Vi har været i Belek fem år i træk og fået god kvalitet for pengene, siger Esbjergs ungdomselitechef, Niels Erik Søndergård.

- Vi var indstillet på at prøve noget andet, og de ting, der er sket i Tyrkiet over en længere periode, gør, at man tænker: Er det der, vi skal hen?

- Hvis vi skulle tage en pause fra Tyrkiet, så var det i år, siger han.

Niels Erik Søndergård tilføjer, at Esbjergs sportschef, Ted van Leeuwen, fra sin tid i Vitesse har gode erfaringer med spanske Alicante, hvor turen går til i begyndelsen af februar.

Silkeborg er i tvivl

Sportsdirektør i OB, Jesper Hansen, sender sit hold samme sted hen. Tyrkiet er fravalgt på grund af den øjeblikkelige uro kombineret med manglede tilfredshed med kvaliteten af træningsmodstandere sidste år.

Mens mere end halvdelen af Superligaens klubber tog på træningslejr i Tyrkiet i 2016, så har kun Randers FC og Silkeborg booket billetter i år.

Det er dog usikkert, om Silkeborg tager afsted, da flere spillere ifølge Midtjyllands Avis er bekymret for sikkerheden.

Randers’ sportschef, Ole Nielsen, fortæller, at han er tryg ved området omkring Belek, der ligger langt væk fra Istanbul og Ankara.

- Det har været i de to største byer, at der har været uroligheder og terrorangreb.

- Det er trist, men man kan sige, at det er ikke 100 procent sikkert noget sted i verden, siger Ole Nielsen.

- I Belek er vi langt fra Istanbul - afstanden er vel den samme som fra Randers til Frankfurt.

- Det er svært for os at gardere os imod, at der sker noget. Man bliver da også en smule forskrækket, når der er uro, men omvendt er det sket langt fra det sted, hvor vi skal være, siger sportschefen.

Spanien får besøg af syv superligaklubber og er den mest populære rejsedestination efterfulgt af Dubai, hvor topholdene FC København, Brøndby og FC Midtjylland forbereder sig. AaB og AGF rejser til Portugal.

/ritzau/