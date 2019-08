Uro i Venstre: Hovedbestyrelse skal drøfte formandskab

KØBENHAVN: Formandskabet i Venstre skal drøftes i partiets øverste organer.

Det siger en række medlemmer af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Venstre til Jyllands-Posten og Berlingske. Der er møde 30.-31. august.

- Enhver kan sige sig selv, at der bliver snak om det på de møder, vi skal have, siger Elo Jensen, der sidder i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, til Jyllands-Posten.

Der er uro i Venstre-toppen, efter at Claus Hjort Frederiksen ønsker Kristian Jensen færdig som partiets næstformand.

Claus Hjort Frederiksen mener, at Kristian Jensen har opført sig illoyalt over for formand Lars Løkke Rasmussen.

Kristian Jensen udtalte i sidste uge i et interview med Berlingske sig imod en SV-regering. Dermed undsagde han Løkke, som ikke vil udelukke den tanke, han selv kom med under den seneste valgkamp.

Interviewet og budskabet har efterfølgende skabt stor uro i Venstre, og Claus Hjort Frederiksen - der betragtes som partiets nestor - har offentligt sagt, at Kristian Jensen bør træde tilbage.

Leif Krarup, der er formand for Venstre i Region Syddanmark og medlem af forretningsudvalget, undrer sig over Claus Hjort Frederiksens offentlige kritik af Kristian Jensen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg kommer til at rejse det her over for Hjort. Jeg er jo jysk repræsentant, og der bliver sjældent talt med store bogstaver, men jeg er utilfreds med Claus' ageren, siger Leif Krarup til Berlingske.

Bo Madsen, der har plads i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, siger til Jyllands-Posten, at han ikke er sikker på, at forretningsudvalget kan nå til enighed om Kristian Jensens rolle fremover.

Under alle omstændigheder er det først på Venstres landsmøde i november, at der kan ske ændringer i formandskabet. Det er på landsmødet, at de delegerede vælger både formand og næstformand.

Ganske få af Venstres folketingsmedlemmer har ytret sig om sagen, der begyndte med Kristian Jensens interview i Berlingske og for alvor tog fart, da Claus Hjort Frederiksen gav sin mening til kende i forbindelse med partiets sommergruppemøde i sidste uge.

/ritzau/