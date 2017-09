Uro om afgifter bremsede bilsalget

BILER: August bød på både gode og mindre gode nyheder for bilforhandlerne. Med flere end 154.000 solgte biler ved udgangen af sommermåneden, ligger salget af nye personbiler stadig tre pct. over rekordåret 2016. Til gengæld gik antallet af indregistreringer ned i kadence i slutningen af måneden, som med godt 15.300 biler endte 12 pct. under samme måned i fjor.

Uroen omkring nye afgifter har smittet af på bilkøberne, som lige nu holder vejret og afventer. Og ifølge Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, har de politiske udmeldinger spillet ind på antallet af indregistreringer i den sidste uge af august.

Salgslister skal dog altid tages med et vist gran salt. Mange af de biler, som leveres nu, er typisk bestilt måneder før. Desuden er august en atypisk måned, hvor bilfabrikkerne holder ferie og omstiller produktionen til næste års modeller, ligesom en del af de potentielle bilkøbere endnu ikke er kommet helt hjem fra ferie.

Ifølge bilimportørerne er der således blevet leveret biler, som allerede var bestilt.

Mercedes med på listen

I toppen af hitlisten for august finder vi den gamle kending, Peugeot 208, på førstepladsen, mens Toyota Yaris og Aygo besætter henholdsvis anden- og tredjepladserne, hvor de har brudt Volkswagens dominans i toppen af den danske hitliste.

Her er VW Golf på en fjerdeplads, mens Up er nummer seks. Og først nede på plads nummer 18 og 19 ligger henholdsvis Touran og Passat, mens Polo er helt ude.

Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at Mercedes-Benz C-klasse, der sælger godt til firmafolket, lige titter frem på 20. pladsen.

