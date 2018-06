Uruguay sparker europamestrene ud

FODBOLD: Uruguay spillede sig lørdag i kvartfinalen ved VM i Rusland.

På to scoringer af den skarpe angriber Edinson Cavani vandt Uruguay 2-1 over europamestrene fra Portugal i Sotji og kan nu se frem til at møde Frankrig i næste runde.

Dermed blev lørdag dagen, hvor VM-slutrunden måtte vinke farvel til både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Tidligere lørdag sendte Frankrig nemlig Argentina ud af turneringen med en sejr på 4-3.

Uruguays sejr blev grundlagt allerede i det syvende minut, da duoen Luis Suarez og Edinson Cavani viste klassen.

Suarez serverede et formidabelt indlæg for Cavani, som bugserede bolden i mål med en kombination af brystet og højre skulder til 1-0.

Ellers var første halvleg en noget chancefattig affære. Ronaldo fik mulighed for at bringe balance i regnskabet på et frispark i en favorabel position.

Ronaldo hamrede dog bolden i muren, som var et godt symbol på sydamerikanernes jerndefensiv i første halvleg.

Anden halvleg var knapt ti minutter gammel, da forsvarsgeneralen Pepe dukkede op på et hjørnespark og slog til.

Den rutinerede midtstopper fandt plads i feltet og pandede i fri position 1-1-scoringen i kassen.

Uruguay havde ikke indkasseret et eneste mål i 2018, før Pepe steg til vejrs og bragte balance i regnskabet.

Målet gav blot Uruguay yderligere blod på tanden, og kort efter slog Cavani til med sit andet mål i kampen. Denne gang var det en velplaceret inderside fra Paris Saint-Germain-spilleren, der atter bragte Uruguay i front.

Portugal spillede sig til et par store tilbud, men skarpheden manglede. Særlig stor var Bernado Silvas chance, da målmand Fernando Muslera blev frataget bolden.

Men Silva skød over mål, og Portugal måtte se drømmen om VM-trofæet forsvinde.

/ritzau/