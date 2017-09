US Open afviser Wozniacki-kritik

TENNIS: Det vakte en vis opsigt, da Caroline Wozniacki torsdag over for Ekstra Bladet kom med en harsk kritik af US Open-arrangørernes valg af baner til kampene.

Én ting var, at danskeren var utilfreds med i første omgang at være blevet henvist til en ydmyg bane til kampen mod Ekaterina Makarova - noget der senere blev ændret.

Noget andet var, at Caroline Wozniacki udtrykte kritik af, at US Open-arrangørerne har ladet Maria Sharapova spille begge sine kampe hidtil på Arthur Ashe Stadium, den største arena ved grand slam-turneringen.

Russeren, der er med i New York på et wildcard, vendte tidligere i år tilbage til tennisbanerne efter at have udstået 15 måneders karantæne for brug af doping.

- Det er et legitimt standpunkt, siger Chris Widmaier, der er kommunikationsdirektør ved US Open, til Ekstra Bladets hjemmeside.

- Men vores filosofi, som vist flugter meget godt med mange andres, er, at hendes straf er udstået. Nu fortjener Maria Sharapova en ny chance, siger han.

Mens Caroline Wozniacki tabte sin kamp til Ekaterina Makarova og er ude af US Open, spiller Maria Sharapova natten til lørdag dansk tid sin tredje kamp ved den amerikanske grand slam-turnering.

Russeren møder amerikaneren Sofia Kenin i en kamp, der bliver spillet på Athur Ashe Stadium.

/ritzau/