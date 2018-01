Brand i Trump Tower i New York

USA: Den amerikanske tv-station CBS News rapporterer, at der er udbrudt en brand nær toppen af Trump Tower i New York.

Brandvæsnet i New York siger, at mindst to personer er blevet kvæstet.

Den ene meldes hårdt kvæstet.

Videooptagelser og fotos fra bygningen viser en røgsøjle stå op fra skyskraberen, som både rummer kontor og beboede lejligheder.

Billederne viser flere brandmænd på taget.

Præsident Donald Trump opholdt sig i Washington, da medier begyndte at rapportere om branden, og r altså ikke til stede i skyskraberen i New York.

/ritzau/