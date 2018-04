USA: Kim Jong-un er klar til at drøfte atomafrustning

Nordkorea har bekræftet over for USA, at landets leder er klar til at drøfte atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

Det oplyser anonyme kilder i præsident Donald Trumps regering ifølge The Wall Street Journal. Ifølge den amerikanske avis har kilderne ikke oplyst, hvornår eller hvordan budskabet er blevet leveret.

Nyhedsbureauet Reuters citerer en enkelt anonym kilde for samme oplysning.

Dermed skal vejen være banet for et historisk topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un.

Tidligere har Sydkorea sagt, at nordkoreanerne skulle være klar til at nedruste på atomprogrammet. Men USA havde angiveligt ikke fået en direkte melding fra Nordkorea om dette - ikke før nu.

Det var den nationale sikkerhedsrådgiver i Sydkorea Chung Eui-yong, som havde meddelt Det Hvide Hus, at Nordkorea var parat til en atomafrustning, og at landet vil stoppe med at teste atommissiler.

Tidligere har et besøg fra den nordkoreanske udenrigsminister i Sverige givet anledning til rygter om et topmøde mellem ledere fra USA og Nordkorea.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un besøgte i slutningen af marts Kina. Efter besøget udsendte det kinesiske udenrigsministerium en erklæring. I den gav Kim Jong-un udtryk for ønske om en atomnedrustning.

- Det er vores fortsatte holdning, at vi vil atomnedruste halvøen i overensstemmelse med afdøde Kim Il-sungs og afdøde generalsekretær Kim Jong-ils vilje, sagde Kim Jong-un ifølge erklæringen.

Endnu har Nordkoreas officielle nyhedsbureau, KCNA, ikke meldt noget om løftet til Kina, Sydkorea eller USA. Ligeledes er der ikke meldt noget ud, om et eventuelt møde med USA's præsident, Donald Trump.

