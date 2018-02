USA: Nordkorea aflyste møde med Mike Pence i sidste øjeblik

Et opsigtsvækkende møde mellem USA og Nordkorea var angiveligt tæt på at finde sted under det igangværende vinter-OL i Sydkorea.

USA's vicepræsident, Mike Pence, skulle således have mødtes med nordkoreanske embedsmænd 10. februar.

Blandt de nordkoreanske deltagere skulle blandt andre have været Kim Yo-jong, der er søster til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Men blot to timer før mødet aflyste Nordkorea ifølge The Washington Post.

- Vores administration vil stå i vejen for Kims ønske om at få det morderiske regime til at fremstå pænt med glade billeder fra OL, siger Mike Pences stabschef, Nick Ayers, i en udtalelse.

- Måske er det derfor, at de bakkede ud af mødet. Eller måske var de aldrig oprigtige i deres ønske om at mødes, tilføjer han.

Et møde i Sydkorea ville have været første gang, at ledende figurer fra præsident Donald Trumps administration mødtes med Nordkorea-styret.

USA og Nordkorea er i hård strid med hinanden. Blandt andet som følge af nordkoreanernes intensiverede atomprogram, der betyder, at regimet nu angiveligt er i stand til at ramme hele USA's fastland med atomvåben.

Mike Pence har kritiseret Nordkoreas atomambitioner og annonceret de "hårdeste og mest aggressive" sanktioner mod styret hidtil.

Samtidig arbejder han på at styrke USA's alliance med Sydkorea og Japan.

- Præsidenten har taget den beslutning, at hvis de (nordkoreanerne, red.) vil snakke, så vil vi levere vores klare budskab. Hvis de ønsker et møde, så er vi klar til at mødes, lyder det fra Pences stabschef, Nick Ayers.

Efter at have affyret en række testmissiler i 2017 så har Nordkorea i år endnu ikke affyret nogen atomvåben. Seneste test var i november sidste år.

