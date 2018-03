USA: Rusland svigter forpligtelser til at ødelægge våbenlagre

Rusland har forsømt at leve op til sine forpligtelser som garant for, at Syriens kemiske våbenlagre bliver ødelagt, så regimet med præsident Bashar al-Assad forhindres i at anvende dem.

Det siger den amerikanske ambassadør Robert Wood, som er USA's permanente repræsentant ved nedrustningskonferencen i Genève.

Robert Wood fremsatte udtalelsen onsdag, kort før han skulle mødes med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

- Rusland er på den forkerte side i historien, når det gælder anvendelsen af kemiske våben i Syrien, pointerer Wood.

Journalister bad også Wood om at kommentere rapporter om, at Nordkorea har sendt udstyr, der kan bruges til fremstilling af kemiske våben, til Syrien.

- Det er helt tydeligt, at der har været et forløb med relationer mellem Nordkorea og Syrien om komponenter til kemiske våben, siger den amerikanske ambassadør.

En endnu ikke offentliggjort rapport fra FN konkluderer også, at nordkoreanske missilspecialister er blevet set på anlæg i Syrien, hvor der bliver fremstillet våben. Det rapporterer The New York Times.

Påstandene mod Syrien kommer efter nye rapporter om, at syriske soldater bruger klorgas mod civile.

Lavrov tilbageviser de amerikanske beskyldninger. I en tale i Genève kaldte han onsdag anklagerne "absurde", og han beskyldte USA og dets allierede for "at udnytte grundløse beskyldninger mod Damaskus om kemiske våben."

Sergej Lavrov siger, at det syriske regime har elimineret kemiske våben og overladt dem til international kontrol.

/ritzau/Reuters