USA: Russiske udvisninger markerer forværring af forhold

Ruslands udvisning af 60 amerikanske diplomater var ventet og markerer en yderligere forværring af forholdet mellem USA og Rusland, lyder det i en erklæring fra Det Hvide Hus.

- Ruslands reaktion var ikke uventet, og USA vil håndtere situationen, lyder det i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands beslutning om at udvise 60 diplomater kom, i forlængelse af at USA forleden meddelte Rusland, at 60 russiske diplomater udvises som følge af et formodet angreb med nervegift på eksspionen Sergej Skripal.

Skripal, som sammen med sin datter blev fundet livløs på en bænk i den sydengelske by Salisbury 4. marts, er fortsat kritisk syg.

Den britiske regering har givet Rusland skylden for angrebet.

Udenrigsminister Boris Johnson har direkte sagt, at det formentlig var præsident Vladimir Putin selv, der tog beslutningen om at bruge nervegift mod Skripal.

Storbritannien valgte først at udvise et stort antal russiske diplomater som reaktion på angrebet. Hurtigt fulgte en lang række af landets allierede efter, og i alt er der udvist flere end 150 diplomater fra 21 lande.

/ritzau/