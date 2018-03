USA: Taliban udtrykker interesse for at snakke om fred

USA's længste krig kan være et lille skridt tættere på at nå en ende.

I hvert fald mener USA's forsvarsminister, Jim Mattis, at han ser tegn på samarbejdsvilje hos oprørsgruppen Taliban.

Det siger han tirsdag morgen dansk tid i forbindelse med et uanmeldt besøg i den afghanske hovedstad, Kabul.

USA har været i Afghanistan siden oktober 2001, og amerikanerne har fastslået, at fred i landet skal ske gennem samtaler mellem den afghanske regering og Taliban. I sidste ende skal det ende med en politisk aftale.

- Der har været nogle grupperinger - små grupperinger - i Taliban, der har givet udtryk for en interesse i at snakke, siger forsvarsministeren.

- Med andre ord, så drejer det sig ikke om hele Taliban. Det er måske også for meget at forvente. Men der er dele af Taliban, som helt sikkert er interesserede i at snakke med den afghanske regering, lyder det.

Mattis siger, at taktikken derfor er at fokusere på de Taliban-medlemmer, der er "trætte af" mere end 16 års krig.

- Vi ved, at der er interesse fra Talibans side, understreger han.

Mattis' besøg i Afghanistan var uanmeldt af sikkerhedshensyn.

Forsvarsministeren skal mødes med både Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, og chefer fra det amerikanske militær.

- Vi sigter mod en sejr i Afghanistan. Ikke en militær sejr - sejren vil være politisk forsoning, lyder det fra Jim Mattis.

Mattis er tidligere general og var med til at lede de amerikanske tropper, da de rykkede ind i Afghanistan tilbage i 2001.

Krigen begyndte dengang som reaktion på terrorangrebet 11. september i New York. Siden har den udviklet sig til USA's længste krig.

Mere end 2300 amerikanere har mistet livet i Afghanistan. Krigen vurderes at have kostet USA mere end 1000 milliarder dollar.

/ritzau/AP