USA afslører liste med kinesiske toldvarer for 50 milliarder

Præsident Donald Trump raslede tirsdag igen med sablen i det, der efterhånden ligner en åben handelskrig med Kina.

Således frigav Det Hvide Hus en liste på omkring 1300 kinesiske varer, der fremover skal pålægges en told på 25 procent.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Varerne repræsenterer en værdi på omkring 50 milliarder dollar og omfatter blandt andet elektronik, medicin og dele til flyvemaskiner.

Listen er endnu ikke officielt godkendt og skal gennem en høringsperiode, der forventes at løbe til udgangen af maj.

- Den foreslåede liste er baseret på omfattende økonomiske analyser og målretter produkter, der nyder godt af Kinas industrielle planer, mens de minimerer konsekvenserne for den amerikanske økonomi.

Sådan siger USA's handelsrepræsentant Robert Lighthizer i en erklæring.

Han tilføjer, at USA har brug for "effektive midler i mødet med Kinas statsstyrede forsøg på at stjæle USA's teknologi og intellektuelle ejendom", skriver nyhedsbureauet dpa.

Listen frigives, dagen efter at Kina indførte told på en række amerikanske varer til en værdi af tre milliarder dollar.

Kina fordømmer tirsdagens melding fra Washington.

- Sådan en unilateral og protektionistisk handling har krænket WTO's (Verdenshandelsorganisationen, red.) fundamentale principper, lyder det i en erklæring fra Kinas ambassadør i Washington.

- Den tjener hverken Kinas eller USA's interesser og slet ikke den globale økonomis interesser, tilføjes det.

Det kinesiske handelsministerium advarer onsdag om nye tiltag mod USA.

- Vi vil forberede tilsvarende metoder mod amerikanske produkter i samme skala, siger en talsmand fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet AP.

Brancheorganisationer, der tidligere har kritiseret Kina for at snylte på amerikansk teknologi, er kritisk over for meldingen fra Det Hvide Hus.

- Unilaterale toldsatser kan gøre mere skade end gavn og gør meget lidt for at løse problemet, siger John Frisbie, formand for U.S.-China Business Council.

/ritzau/