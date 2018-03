USA er bekymret over Kinas og Ruslands våbensystemer

Rusland er ikke alene om at udvikle avancerede våben, Kina gør det samme, siger lederen for USA's militære efterretningstjeneste DIA, general Robert Ashley.

- Kina udvikler langtrækkende missiler, og enkelte af dem er hurtigere end lydens hastighed. Kineserne udvikler også langtrækkende bombefly med atomvåbenkapacitet, siger Ashley, som tirsdag talte i Senatets forsvarsudvalg.

- Udviklingen af overlydsvåben vil revolutionere krigsførelse, fordi det er våben, som kan ramme langt hurtigere og med større ildkraft, siger Ashley.

Han tilføjer, at Kina udvikler stadigt mere avancerede sprænghoveder til ballistiske missiler og hypersoniske fly og luftfartøjer, hvor der eksperimenteres med at forsøge at omgå raketforsvarssystemer.

Rusland vækker også bekymring i Pentagon, ikke mindst fordi præsident Vladimir Putin i sidste uge pralede med nye atomvåben.

Putin nævnte missiler, som er op til 20 gange hurtigere end lydens hastighed.

Som reaktion på USA's raketskjold har russerne blandt andet lanceret store interkontinentale raketter og nye typer af torpedoer.

- Ingen af disse våben vil kunne stoppes af eksisterende raketskjold, siger Putin.

Et af de nye interkontinentale ballistiske missiler, som kaldes Sarmat, skal være bedre end dets forgængere både med hensyn til rækkevidde og antallet af sprænghoveder.

Den russiske ledelse har dog gjort det klart, at Rusland ikke har nogen intentioner om at øge dets forsvarsbudget.

/ritzau/AP