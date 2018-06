USA forlader FN's Menneskerettighedsråd og smækker med døren

USA forlader FN's Menneskerettighedsråd, UNHRC. Det oplyser den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

I forbindelse med udmeldingen kritiserer Nikki Haley UNHRC i stærke vendinger og kalder rådet for "en samlebrønd for politisk bias".

- Vi tager dette skridt, fordi vores forpligtelser ikke tillader os at forblive en del af et hyklerisk og opportunistisk organisation, der latterliggør menneskerettigheder, siger hun.

Hun understreger dog, at udmeldingen ikke betyder, at USA vil forsømme landets humanitære forpligtelser.

FN's Menneskerettighedsråd består af 47 medlemmer, der vælges af FN's Generalforsamling for tre år ad gangen. Der tildeles et specifikt antal pladser i rådet til hver verdensdel.

USA har i en periode været et af de 47 valgte medlemmer.

Flere medier har tidligere citeret unavngivne kilder for, at USA ville trække sig fra menneskerettighedsrådet.

Klokken lidt over 23.00 tirsdag aften dansk tid har Nikki Haley bekræftet gisningerne på et fælles pressemøde med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Ifølge den amerikanske FN-ambassadør gjorde hun det allerede for et år siden klart, at USA kun ville blive i rådet, hvis "væsentlige reformer blev opnået". Og det er ikke sket, mener hun.

Blandt USA's kritikpunkter er, at eksempelvis Kina, Cuba og Venezuela er medlemmer af UNHCR, til trods for at de selv overtræder menneskerettighederne.

Og ligeledes har rådet et "kronisk bias imod Israel", mener Nikki Haley.

Et af USA's eksempler på, at rådet har en urimelig hård tilgang til Israel, er, at Israel er det eneste land, der diskuteres på hvert rådsmøde.

USA vil dog "gladeligt vende tilbage" til menneskerettighedsrådet, hvis der sker afgørende ændringer i rådet, forsikrer hun.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein, udtrykker på Twitter beklagelse over USA's beslutning.

- I lyset af menneskerettighedernes tilstand i nutidens verden, burde USA optrappe deres indsats frem for at trække sig, skriver han.

