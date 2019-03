USA holder også ulykkesmodel fra Boeing på jorden

WASHINGTON: Efter en smule tøven har USA - ligesom en lang række andre lande - onsdag besluttet at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden.

Det siger USA's præsident, Donald Trump.

Præsidenten understreger, at "Boeing er et fantastisk selskab". Flyene vil blive holdt på jorden, indtil selskabet har fundet en løsning, siger han.

Beslutningen sker, efter at et fly af typen Boeing 737 MAX 8 søndag styrtede ned i Etiopien. 157 mennesker mistede livet.

For under seks måneder siden døde 189 mennesker i et andet flystyrt i Indonesien. Her var det ligeledes et Boeing 737 MAX 8-fly, der forulykkede.

De amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA) har indtil videre ikke udstedt et flyveforbud. FAA oplyste tirsdag, at "gennemgang ikke viser systematiske problemer og ikke giver grundlag for at beordre flyene suspenderet".

De europæiske luftfartsmyndigheder (Easa) beordrede tirsdag til gengæld alle fly af den forulykkede Boeing-type suspenderet.

Easa omfatter alle 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Derudover har omkring 25 lande udstedt et forbud mod modellen.

Siden styrtet i Indonesien i oktober har der været fokus på en særlig software i Boeings nye og populære MAX-fly.

Softwaren - kaldet MCAS - er under mistanke for at have spillet en rolle i ulykkerne, da den virker ved at pege flyets næse nedad, hvis en sensor registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.

Systemet er udviklet for at undgå, at flyet kommer for langt ned i hastighed og "staller". Det betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det ikke længere kan svæve og derfor styrter ned.

Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet fluktuerede meget op og ned i hastighed og højde kort efter take-off.

Det har ledt eksperter til at mistænke, at systemet kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra.

/ritzau/Reuters