USA indfører sanktioner mod russere for valgindblanding

USA indfører flere sanktioner mod en række navngivne russere og virksomheder og organer - blandt andet det russiske internet research agentur, siger det amerikanske finansministerium.

Sanktionerne skyldes russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

En højtstående kilde i præsident Donald Trumps administration siger, at Ruslands opførsel i det internationale samfund er foruroligende.

- USA's kamp for at gennemtvinge forandring er ikke forbi, hedder det.

Den russiske forretningsmand Evgeny Prigosjin er blandt de i alt 19 personer, som er omfattet af de nye sanktioner.

13 af de 19 sanktionsramte er russere, som er tiltalt af den særlige efterforsker Robert Mueller, som er ved at undersøge russiske statsborgeres indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Også tre russiske selskaber er tiltalt.

De tiltalte beskyldes for at have brudt den amerikanske lovgivning for at kunne udøve indflydelse på det amerikanske valg og den politiske proces.

Anklageskriftet, der er 37 sider langt, omfatter sammensværgelse, bedrageri på internettet og groft identitetstyveri.

De amerikanske myndigheder har oplyst, at nogle af de tiltalte russere har udgivet sig for at være amerikanske statsborgere og kommunikeret med personer i Trumps kampagnestab.

De tiltalte organiserede også politiske møder under valgkampen.

/ritzau/Reuters