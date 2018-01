USA-kender: Trump leverede perfekt politisk teater i tale

Donald Trump leverede natten til onsdag sin første State of the Union-tale til Kongressen, efter at han i januar sidste år overtog det amerikanske præsidentembede.

Den omstridte præsident brugte en stor del af sine 80 minutter på talerstolen til at appellere til mere sammenhold i befolkningen og løfte sløret for sine ambitioner for fremtiden.

Men selv om præsidenten præsenterede en række forslag til reformer - blandt andet på immigrationsområdet - skal talen ikke vurderes på det politiske indhold. Det mener Søren Dal Rasmussen, der er USA-analytiker for kongressen.com.

- Det var perfekt politisk teater, og vi fik en præsident, der talte direkte fra teleprompteren i en positiv og forsonende tone, siger han.

State of the Union er en årlig tale, som USA's præsident holder for medlemmerne af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

Præsidenten opfordrede i talen til forsoning i befolkningen og mere samarbejde mellem landets to store partier.

Donald Trump skal dog ikke forvente et bedre samarbejde med Demokraterne efter sin tale.

- Der er ingen tvivl om, at de idéer, der blev præsenteret, er fuldstændig uspiselige for Demokraterne, og for fem år siden ville de også have været uspiselige for Republikanerne, siger Søren Dal Rasmussen med henvisning til Trumps udspil til en reform af det amerikanske immigrationssystem.

- Hvis idéen var at overtale de vigtigste personer til at lave aftale omkring immigration - og det er Demokraterne - så mislykkedes det meget voldsomt, siger Søren Dal Rasmussen.

Trumps tale blev afholdt, mens nye målinger viser en katastrofalt dårlig opbakning til præsidenten. Derfor var det en disciplineret Donald Trump, der holdt sig til manuskriptet i Kongressen.

- Var det en god præstation? Vil det gøre noget for hans popularitet? På de punkter var det en succesfuld tale, siger Søren Dal Rasmussen.

- Vi fik en tale, som minder USA og resten af verden om, at der findes en mere disciplineret version af præsidenten, tilføjer han.

