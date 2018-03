USA lægger op mod 60 milliarder dollar i told på Kina

Præsident Donald Trump indfører straftold på kinesiske varer på op mod 60 milliarder dollar (363 milliarder kroner).

Det fortæller præsident Donald Trump fra Det Hvide Hus.

Han forklarer, at han reagerer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina".

Han siger, at det kinesiske handelsoverskud på 504 milliarder dollar (3050 milliarder korner) over for USA er "ude af kontrol".

- Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. De er ude af kontrol, konstaterer han.

Han langer samtidig ud efter Kina for at stjæle amerikansk design, opfindelser og knowhow, der på en engelsk omtales som "intellectual property".

- Vi har et enormt tyveri af intellectual property gående, konstaterer han.

De nye afgifter på importvarer vil ramme industrier, hvor "Kina har forsøgt at sikre sig en fordel gennem unfair tilegnelse eller tvungen overførsel af teknologi fra amerikanske virksomheder", hed det kort forinden fra Det Hvide Hus.

Her lød det også, at Trump vil give det amerikanske finansministerium besked om at udarbejde forslag til, hvordan man kan begrænse kinesiske investeringer i USA.

Det er ikke blevet specificeret, hvilke varer fra Kina, der pålægges den ny told.

Børsen i New York reagerede negativt på beskeden fra Trump, og Dow-indekset faldt med cirka to procent.

En talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium siger, at Kina vil svare igen på den amerikanske told.

Det ventes først og fremmest at gå ud over landbrugsvarer fra USA.

Trump har allerede bebudet, at han vil øge tolden på stål og aluminium over for alle lande

Men USA handelsforhandler, Robert Lighthizer, oplyste lidt tidligere i Senatet i Washington, at EU og seks andre lande fritages for told på stål og aluminium.

Men han lader forstå, at det kun er en foreløbig beslutning.

