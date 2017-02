SYDKOREA: Ethvert atomangreb fra Nordkorea vil blive mødt med et "effektivt og overvældende" svar, siger USA’s forsvarsminister, Jim Mattis, under et besøg i Sydkorea.

Mattis, der også skal besøge Japan, forsøger at forsikre sine asiatiske allierede. De er blevet urolige over kommentarer fra den nye præsident, Donald Trump, om USA’s vilje til at forsvare dem.

- Ethvert angreb på USA eller vore allierede vil blive nedkæmpet, og enhver brug af atomvåben vil blive mødt med et svar, der er både effektivt og overvældende, lover Mattis.

Truer med at udslette Sydkorea

Nordkorea truer ofte med at udslette Sydkorea og dets amerikanske allierede.

Det stalinistiske regime gennemførte sidste år over 20 testaffyringer af missiler og to atomprøvesprængninger. Det skete i trods over for flere FN-resolutioner og sanktioner.

Der er i Sydkorea bekymring for, at Nordkorea planlægger en ny atomprøvesprængning.

Der er tegn på, at Nordkorea har genåbnet en reaktor ved atomanlægget Yongbyon.

Her kan styret producere plutonium, som anvendes i atomvåben. Det skriver tænketanken 38 North.

- Nordkorea fortsætter med at affyre missiler, at udvikle sit atomvåbenprogram og at føre sig frem med truende retorik og opførsel, konstaterer Mattis.

USA opstiller raketforsvar

USA vil senere i år opstille et avanceret raketforsvar i Sydkorea, der kendes under betegnelsen THAAD.

Det har imidlertid fået Kina til at protestere. Det vil destabilisere regionen, og kan i sidste ende true Kina hedder det.

USA og Kina har sammen med andre regionale magter uden held forsøgt at overtale Nordkorea til at droppe sit atomvåbenprogram.

Millioner døde

Nord- og Sydkorea udkæmpede en blodig krig med flere millioner ofre fra 1950 til 1953.

Formelt har de to lande ikke afsluttet krigen.

Kina kæmpede dengang på Nordkoreas side.

