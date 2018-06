USA lover genforening af familier til gengæld for asylafslag

Tilbageholdte migranter fra Centralamerika har fået at vide, at de kan blive genforenet med deres børn, hvis de skriver under på at forlade USA.

Det fortæller flere unavngivne kilder, herunder to advokater og en 24-årig far fra Honduras, der er tilbageholdt i et detentionscenter i Houston, Texas, til avisen Texas Tribune.

Ifølge faderen er mellem 20 og 25 mænd fra samme detentionscenter blevet lovet genforening med deres børn, hvis de forlader landet.

Manden, der bliver kaldt Carlos, ønsker ikke sin identitet offentliggjort, da han frygter, at udtalelserne kan få konsekvenser for hans families asylsagsbehandling.

I desperation over ikke at have set sin seksårige datter, siden de to blev tvangssepareret i slutningen af maj, underskrev manden selv dokumentet i fredags.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke ville blive deporteret uden min datter (hvis jeg skrev under, red.) Jeg gjorde det ud af desperation. For sandheden er, at jeg ikke kan tage tilbage til Honduras. Jeg har brug for hjælp, siger faderen til Texas Tribune.

Far og datter blev skilt ad, da de krydsede grænsen til USA illegalt. Forinden havde manden betalt en menneskesmugler 7000 dollar for den ti dage lange tur fra Honduras til USA.

Så snart de havde krydset grænsen til USA, meldte de sig selv til myndighederne og søgte asyl.

Lørdag oplyste USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed, at forældre, der har fået afslag på asyl i USA, kan "ønske at hans eller hendes mindreårige barn kan ledsage dem", men at "mange forældre har valgt at blive sendt tilbage uden deres børn".

Siden starten af maj er flere end 2500 børn blevet tvangsfjernet fra deres migrantforældre. Det skyldes den amerikanske regerings nultolerancepolitik, der indebærer, at alle illegale immigranter behandles som kriminelle.

Efter et tungt politisk pres fra både Kongressen og befolkningen standsede USA's præsident, Donald Trump, onsdag den del af politikken, der betød, at børn blev adskilt fra deres forældre.

Siden da er i alt 522 børn blevet genforenet med deres forældre, mens 2053 børn fortsat er tilbageholdt i centre.

/ritzau/