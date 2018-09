USA presser Paraguay for at bevare ambassade i Jerusalem

USA's vicepræsident, Mike Pence, opfordrer Paraguay til at bevare landets ambassade i Israel i den omstridte by Jerusalem.

Paraguays nye præsident, Mario Abdo, meddelte tidligere på ugen, at landet vil flytte ambassaden tilbage til Tel Aviv.

Det udløste løftede øjenbryn hos Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, der kæmper for at få Jerusalem anerkendt som landets hovedstad.

Paraguays nyligt afgåede præsident, Horacio Cartes, valgte tidligere på året at følge i USA's fodspor og flytte ambassaden til Jerusalem.

Mike Pence talte torsdag med Paraguays nye præsident, der blev valgt til embedet 15. august.

Her opfordrede han "på det kraftigste" Paraguay til at holde fast i forpligtigelsen til at flytte ambassaden til Jerusalem.

Det vil ifølge vicepræsidenten være et "symbol på det historiske forhold, som landet har haft med både Israel og USA", udtaler Mike Pence i en erklæring.

Paraguays ambassade i Jerusalem blev åbnet 21. maj. Det var få dage efter, at USA og Guatemala havde åbnet deres ambassader i den omstridte by.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var ikke sen til at reagere på Paraguays beslutning om at flytte ambassaden tilbage til Tel Aviv.

Få timer efter annoncerede Netanyahu, at Israel vil lukke landets ambassade i Paraguay.

