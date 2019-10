USA rammer danske pølser, ost og smør med forhøjet told

KØBENHAVN:USA's forhøjede toldsatser rammer dansk eksport af mejeriprodukter og svinekød. Det fortæller Kenneth Lindharth Madsen, handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

- Med grisekød drejer det sig om forarbejdede varer - pølser og skinke. På mejeriområdet er det især blåskimmelost, smør og formentlig også havartiost, siger Kenneth Lindharth Madsen.

De mejeriprodukter, der bliver ramt af toldsatsen, udgør omkring 300 millioner kroner i årlig eksport fra Danmark til USA. For svinekødsprodukter er beløbet omkring 100 millioner kroner årligt.

Det er stadig muligt for amerikanerne at tilføje yderligere produkter på listen som eksempelvis fersk svinekød.

Blandt andet derfor er det ifølge Landbrug & Fødevarer for tidligt at sige, hvilke konsekvenser de forhøjede toldsatser vil have for de danske producenter af mejeriprodukter og svinekød.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at understrege over for EU-Kommissionen og den danske regering, at den her liste ikke må gælde for længe.

- Det er vigtigt, at man finder en forhandlingsløsning med amerikanerne, så vi kan komme tilbage og eksportere og handle på normale vilkår uden den her ekstra told, siger Landbrug & Fødevarers handelspolitiske chef.

/ritzau/