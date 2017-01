INDLAND: Den danske minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), siger, at Danmark fortsat vil kæmpe for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, efter at USA har ændret politik.

Som en af sine første gerninger i Det Hvide Hus har præsident Donald Trump stoppet den statslige støtte til organisationer, der støtter abort og prævention.

- Men Danmark vil fortsætte med at være en stærk international stemme for piger og kvinders rettigheder, herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder, siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau fra en udlandsrejse.

- Der er mere end nogensinde før brug for en klar dansk stemme. Både i de konkrete indsatser ude i landene og i de internationale forhandlingslokaler.

Regeringen har dog endnu ikke taget stilling til, om Danmark skal støtte en abortfond, som Holland vil oprette.

Fonden skal fylde det hul, som USA’s manglende statsstøtte til organisationerne kommer til at efterlade.

Det er Hollands håb, at fonden får støtte fra både regeringer, virksomheder og organisationer. Herhjemme opfordrer SF til, at Danmark støtter fonden.

- Det er helt uacceptabelt, at Trump kører den politik igennem. Det får meget store konsekvenser for mange kvinder rundt omkring i verden. Derfor er det en god idé, at Holland vil lave en fond, siger udviklingsordfører Holger K. Nielsen.

Ulla Tørnæs understreger, at Danmark sidste år øgede bevillingerne til en række af de centrale organisationer på området.

- 800 kvinder dør hver eneste dag i forbindelse med graviditet eller fødsel. Derfor er der behov for viden, information og adgang til sundhedsydelser, siger hun.

Trumps politik vil frem til 2020 medføre 6,5 millioner uønskede graviditeter, 2,2 millioner aborter og 2,1 millioner usikre aborter.

Det anslår organisationen Marie Stopes International, der tilbyder prævention og abort til kvinder i 37 lande.

