USA's forsvarsminister: Kina og Rusland er farlige for USA

Den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, kalder Kina og Rusland for "revisionistiske" stormagter, som forsøger at præge verden i overensstemmelse med deres autoritære modeller. Han siger også, at USA står over for tiltagende trusler fra de to store lande, og at det amerikanske militær er "eroderet" på alle områder. Foto: Scanpix/Jim Watson