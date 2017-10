USA’s nationalarkiv offentliggør 2800 dokumenter om JFK-drab

USA: Nationalarkivet i USA har torsdag aften lokal tid frigivet nogle af de hidtil hemmeligholdte dokumenter om drabet på den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy i 1963.

De 2800 dokumenter er blevet offentliggjort på arkivets hjemmeside.

Forud for offentliggørelsen oplyste embedsmænd fra Det Hvide Hus, at CIA og FBI ikke vil lade præsident Donald Trump frigive samtlige dokumenter i sagen

Med henvisning til sikkerhedshensyn oplyste Trump, at han "ikke har noget andet valg" end fortsat at tilbageholde en række dokumenter, der er særligt "følsomme".

Disse dokumenter skal ifølge præsidenten vurderes yderligere i løbet af de næste seks måneder, før de eventuelt kan frigives.

I snart 54 år har en stor bunke dokumenter om drabet på John F. Kennedy været hemmeligstemplet.

Men i 1992 underskrev præsident George H.W. Bush en lov, om at papirerne skulle offentliggøres senest 25 år efter - og den tidsfrist udløber 26. oktober i år.

Spørgsmålet har været, om Trump ville følge den 25 år gamle lov eller i stedet forlænge hemmeligholdelsen for alle eller nogle af papirerne.

Det anslås, at der er omkring 3600 hemmeligstemplede dokumenter om skuddrabet, der blev begået af Lee Harvey Oswald 22. november 1963.

Der er igennem årene blevet frigivet over to millioner dokumenter i sagen. Mange af dem blev tilbageholdt af Warren-kommissionen, der undersøgte drabet, og som i 1964 nåede frem til, at Oswald var alene om det.

Oswald blev to dage efter drabet selv skudt og dræbt af natklubejeren Jack Ruby. Det skete på vej fra en politistation til et fængsel.

Drabet på Kennedy er blevet kaldt det 20. århundredes største mordgåde, og det har været genstand for utallige konspirationsteorier.

Uanset, hvad de frigivne dokumenter måtte indeholde, ventes de ikke at give et definitivt svar på det, som mange tænker på. Nemlig om flere end Lee Harvey Oswald var involveret i drabet.

/ritzau/AP