USA skærer i sit lån til katastroferamte Puerto Rico

Det amerikanske finansministerium har skåret voldsomt i det lån, som Puerto Rico sidste år fik godkendt efter den voldsomme orkan Maria.

Her fik Puerto Rico i oktober af Kongressen lov til at låne 4,7 milliarder dollar for at komme på benene igen efter naturkatastrofen. Men det beløb er blevet mere end halveret, så det nu lyder på to milliarder dollar.

Det oplyser Puerto Ricos guvernør, Ricardo Rosselló.

Guvernøren siger, at lånet uden forklaring er blevet reduceret, knap fem måneder efter at det altså blev vedtaget i Kongressen.

Han forklarer yderligere, at det reducerede beløb sætter Puerto Rico i et "farligt økonomisk dilemma". Administrationen i Puerto Rico kan således blive tvunget til at skære i nogle af øens essentielle tjenester, lyder det.

- Alle afbrydelser i Puerto Ricos offentlige tjenester vil kun medvirke til, at flere flygter til fastlandet. Det vil yderligere forværre og forlænge Puerto Ricos årelange økonomiske krise, lyder det fra guvernøren.

Han siger, at han nu er i snak med embedsmænd fra finansministeriet. Han har også bedt Kongressen om at træde ind.

Orkanen Maria ramte Puerto Rico i slutningen af september sidste år.

Titusindvis af puertoricanere flygtede efterfølgende til USA. Samtidig har Puerto Rico blandt andet kæmpet med at sikre strøm på øen.

15 procent af Puerto Rico er fortsat uden strøm, og flere end 700 familier er indlogeret på hoteller rundtom på øen.

Puerto Rico er et amerikansk territorium, og alle puertoricanere er amerikanske statsborgere. Puerto Rico er dog ikke en amerikansk delstat, og dets borgere har heller ikke stemmeret ved amerikanske valg.

/ritzau/AP